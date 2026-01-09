Exatlón México | Mejores Momentos| “La energía de los 12 volvió”: Mati y Mono impulsan a los Rojos mientras Azules reflexionan
Tras volver a la competencia, Mati Álvarez aseguró que la energía del Equipo Rojo está nuevamente a tope, destacando la unión del grupo y la rápida integración de Mono, mientras que del lado Azul se reconoció un bajón anímico luego de no sumar un punto clave, aunque confían en poder revertir la situación.