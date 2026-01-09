inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Mejores Momentos| “La energía de los 12 volvió”: Mati y Mono impulsan a los Rojos mientras Azules reflexionan

Exatlón México

Tras volver a la competencia, Mati Álvarez aseguró que la energía del Equipo Rojo está nuevamente a tope, destacando la unión del grupo y la rápida integración de Mono, mientras que del lado Azul se reconoció un bajón anímico luego de no sumar un punto clave, aunque confían en poder revertir la situación.

Exatlón México Exatlón 2026

