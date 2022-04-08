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FOTOS | Enfrentamiento individual por Batalla Colosal Exatlón.

El conjunto escarlata no logró triunfar en Batalla Colosal Exatlón. Evelyn Guijarro resultó victoriosa al derrotar a los integrantes de su equipo.

Por: Redacción Azteca UNO

David Juárez en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez celebrando en Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul en moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Javi Márquez y Aristeo Cázares por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por segunda Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo rojo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Black Panther y La Bestia por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito por moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Atletas azules celebrando Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique por Batalla Colosal Exatlón México.
Heliud Pulido vs Evelyn Guijarro en Batalla Colosal Exatlón México.
Circuito acrobático por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de David Juárez en Batalla Colosal Exatlón México.
Salto de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
/
David Juárez en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez celebrando en Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul en moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Javi Márquez y Aristeo Cázares por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por segunda Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo rojo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Black Panther y La Bestia por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito por moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Atletas azules celebrando Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique por Batalla Colosal Exatlón México.
Heliud Pulido vs Evelyn Guijarro en Batalla Colosal Exatlón México.
Circuito acrobático por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de David Juárez en Batalla Colosal Exatlón México.
Salto de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo vs Javi Márquez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Pato Araujo en tobogán por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez celebrando en Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul en moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Javi Márquez y Aristeo Cázares por Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez y Koke Guerrero en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por segunda Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero y Aristeo Cázares en Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo rojo por Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero vs Mati Álvarez por Batalla Colosal Exatlón México.
Fuerza de Black Panther y La Bestia por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro en circuito por moto de Batalla Colosal Exatlón México.
Mati Álvarez vs Evelyn Guijarro por Batalla Colosal Exatlón México.
Atletas azules celebrando Batalla Colosal Exatlón México.
Equipo azul por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Esfuerzo de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
Evelyn Guijarro vs Koke Guerrero por moto en Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique por Batalla Colosal Exatlón México.
Heliud Pulido vs Evelyn Guijarro en Batalla Colosal Exatlón México.
Circuito acrobático por Batalla Colosal Exatlón México.
Antonio Rosique inicia Batalla Colosal Exatlón México.
Koke Guerrero en circuito por Batalla Colosal Exatlón México.
Concentración de Evelyn Guijarro en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
Acrobacia de David Juárez en Batalla Colosal Exatlón México.
Salto de Koke Guerrero por Batalla Colosal Exatlón México.
David Juárez en pista urbana por Batalla Colosal Exatlón México.
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