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FOTOS | Resumen Batalla por la Navidad del Exatlón 21 diciembre 2022.

Atletas corren contrarreloj por la medalla varonil del Exatlón. Famosos y Contendientes juegan la Batalla por la Navidad para poder recibir a un familiar.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Inicia la batalla por la medalla varonil del Exatlón.jpg
2 Black Charro es el primero en abrir la pista.jpg
3 En línea de tiro Omar logra un buen tiempo.jpg
4 Velociraptor sale a toda velocidad para ir por otra medalla.jpg
5 Como es costumbre, Andrés obtiene un gran tiempo y se coloca arriba en el marcador.jpg
6 Yahel tiene un buen arranque en el circuito.jpg
7 En línea de tiro Yahel tira con desgana aunque logra buena marca.jpg
8 Fogel hace tiempo que busca otra medalla.jpg
9 Tristemente el atleta azul no tiene buen tino y queda descalificado por tiempo.jpg
10 A Josué tampoco se le da el tiro con empanada y también queda fuera.jpg
11 Pato sorprende y se posiciona en el tercer lugar en la tabla.jpg
Al final, Andrés termina de nuevo con el oro, Yahel se lleva la plata y Pato el bronce.jpg
13 Rosiqe anuncia la Batalla por la Navidad, donde el ganador recibirá a un familiar.jpg
14 En ceremonia, Omar habla sobre su familia y se pone sentimental.jpg
15 Omar abre el Circuito del Deshuesadero.jpg
16 Fly Fogel va con todo para poder ganar el premio de la noche.jpg
17 En línea de tiro Omar logra mejor puntería.jpg
18 Black Charro se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Tzasna realiza una buena carrera.jpg
20 Dana ha mejorado mucho y ha aumentado su velocidad.jpg
21 El Águila Azul de Contendientes entrega primer punto.jpg
22 Pato sale a todo velocidad en la pista.jpg
23 El Pájaro de Fuego busca un punto más a su equipo.jpg
24 El tiro se pone un poco difícil para Pato pero logra punto para los azules.jpg
25 Liliana regresa por fin a la pista.jpg
26 Valeria no quiere que los azules obtengan más ventaja.jpg
27 Triple Jumper está de regreso y coloca el tercer punto azul.jpg
28 A lo largo de la carrera es Dragón Rojo quien pone el marcador 7 a 8 aunque zules va ganando.jpg
29 Al final azules logran ganar la Batalla por la Navidad.jpg
30 Liliana celebra con su equipo el punto de la victoria.jpg
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1 Inicia la batalla por la medalla varonil del Exatlón.jpg
2 Black Charro es el primero en abrir la pista.jpg
3 En línea de tiro Omar logra un buen tiempo.jpg
4 Velociraptor sale a toda velocidad para ir por otra medalla.jpg
5 Como es costumbre, Andrés obtiene un gran tiempo y se coloca arriba en el marcador.jpg
6 Yahel tiene un buen arranque en el circuito.jpg
7 En línea de tiro Yahel tira con desgana aunque logra buena marca.jpg
8 Fogel hace tiempo que busca otra medalla.jpg
9 Tristemente el atleta azul no tiene buen tino y queda descalificado por tiempo.jpg
10 A Josué tampoco se le da el tiro con empanada y también queda fuera.jpg
11 Pato sorprende y se posiciona en el tercer lugar en la tabla.jpg
Al final, Andrés termina de nuevo con el oro, Yahel se lleva la plata y Pato el bronce.jpg
13 Rosiqe anuncia la Batalla por la Navidad, donde el ganador recibirá a un familiar.jpg
14 En ceremonia, Omar habla sobre su familia y se pone sentimental.jpg
15 Omar abre el Circuito del Deshuesadero.jpg
16 Fly Fogel va con todo para poder ganar el premio de la noche.jpg
17 En línea de tiro Omar logra mejor puntería.jpg
18 Black Charro se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Tzasna realiza una buena carrera.jpg
20 Dana ha mejorado mucho y ha aumentado su velocidad.jpg
21 El Águila Azul de Contendientes entrega primer punto.jpg
22 Pato sale a todo velocidad en la pista.jpg
23 El Pájaro de Fuego busca un punto más a su equipo.jpg
24 El tiro se pone un poco difícil para Pato pero logra punto para los azules.jpg
25 Liliana regresa por fin a la pista.jpg
26 Valeria no quiere que los azules obtengan más ventaja.jpg
27 Triple Jumper está de regreso y coloca el tercer punto azul.jpg
28 A lo largo de la carrera es Dragón Rojo quien pone el marcador 7 a 8 aunque zules va ganando.jpg
29 Al final azules logran ganar la Batalla por la Navidad.jpg
30 Liliana celebra con su equipo el punto de la victoria.jpg
1 Inicia la batalla por la medalla varonil del Exatlón.jpg
2 Black Charro es el primero en abrir la pista.jpg
3 En línea de tiro Omar logra un buen tiempo.jpg
4 Velociraptor sale a toda velocidad para ir por otra medalla.jpg
5 Como es costumbre, Andrés obtiene un gran tiempo y se coloca arriba en el marcador.jpg
6 Yahel tiene un buen arranque en el circuito.jpg
7 En línea de tiro Yahel tira con desgana aunque logra buena marca.jpg
8 Fogel hace tiempo que busca otra medalla.jpg
9 Tristemente el atleta azul no tiene buen tino y queda descalificado por tiempo.jpg
10 A Josué tampoco se le da el tiro con empanada y también queda fuera.jpg
11 Pato sorprende y se posiciona en el tercer lugar en la tabla.jpg
Al final, Andrés termina de nuevo con el oro, Yahel se lleva la plata y Pato el bronce.jpg
13 Rosiqe anuncia la Batalla por la Navidad, donde el ganador recibirá a un familiar.jpg
14 En ceremonia, Omar habla sobre su familia y se pone sentimental.jpg
15 Omar abre el Circuito del Deshuesadero.jpg
16 Fly Fogel va con todo para poder ganar el premio de la noche.jpg
17 En línea de tiro Omar logra mejor puntería.jpg
18 Black Charro se lleva el primer punto rojo.jpg
19 Tzasna realiza una buena carrera.jpg
20 Dana ha mejorado mucho y ha aumentado su velocidad.jpg
21 El Águila Azul de Contendientes entrega primer punto.jpg
22 Pato sale a todo velocidad en la pista.jpg
23 El Pájaro de Fuego busca un punto más a su equipo.jpg
24 El tiro se pone un poco difícil para Pato pero logra punto para los azules.jpg
25 Liliana regresa por fin a la pista.jpg
26 Valeria no quiere que los azules obtengan más ventaja.jpg
27 Triple Jumper está de regreso y coloca el tercer punto azul.jpg
28 A lo largo de la carrera es Dragón Rojo quien pone el marcador 7 a 8 aunque zules va ganando.jpg
29 Al final azules logran ganar la Batalla por la Navidad.jpg
30 Liliana celebra con su equipo el punto de la victoria.jpg

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