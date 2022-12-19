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FOTOS | Resumen por la Villa 360 del Exatlón 19 diciembre 2022.

La Exa-Arena está lista para un emocionante duelo de handball. Famosos y Contendientes se enfrentan por la Villa 360 y obtener el territorio con privilegios.

Por: Redacción Azteca UNO

1 Los atletas llegan a la Exa-Arena.jpg
2 Hay 5 mil exapoints en juego.jpg
3 Azules y Rojos están listos para jugar handball y salir para ganar.jpg
4 A la arena entran 3 atletas de cada bando en un juego mixto.jpg
5 Omar entrega el primer punto al equipo rojo.jpg
6 Dana es quien defiende la portería.jpg
7 Estephanie realiza buenos movimientos con el balón.jpg
8 El Charro Negro vuelve a burlar a los azules y entrega segundo punto rojo.jpg
9 Andrés trata de lanzar un fuerte ataque pero no logra anotar.jpg
10 Estephanie también realiza tiros pero no logra anotar.jpg
11 Tzasna entra a la arena para darle batalla a Bobe.jpg
12 Rojos se llevan el primer set con grandes anotaciones de Black Charro.jpg
13 En el segundo set los azules se recuperan y Andrés anota.jpg
14 Fogel también entra al juego y entrega punto a su equipo.jpg
15 Los azules le dan la vuelta al juego y ganan los exapoints.jpg
16 La Máxima Autoridad anuncia la batalla por la Villa 360 del Exatlón.jpg
17 Famosos no quieren perder el territorio.jpg
18 Contendientes vienen con mejor ánimo para llevarse el espacio con privilegios.jpg
19 Andrés vuelve a portar la Golden One.jpg
20 Josué abre el Circuito Dorado.jpg
21 Es Pato quien entrega el primer punto para Contendientes.jpg
22 Bobe y Valeria se enfrentan en la segunda carrera.jpg
23 Roberta se encuentra feliz al dar el segundo punto azul.jpg
24 Yahel quiere vencer a Fogel en la tercera carrera.jpg
25 Pájaro de Fuego entrega el primer punto rojo.jpg
26 Los tiros se le dan muy bien a Dana y entrega un punto más a su equipo.jpg
27 Omar se reivindica y el marcador se coloca 5 a 6.jpg
28 Más adelante es Dana quien entrega el Match Point azul.jpg
29 El Dragón Rojo quiere evitar la victoria azul.jpg
30 Pero es Velociraptor quien entrega el punto definitivo de la victoria azul.jpg
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1 Los atletas llegan a la Exa-Arena.jpg
2 Hay 5 mil exapoints en juego.jpg
3 Azules y Rojos están listos para jugar handball y salir para ganar.jpg
4 A la arena entran 3 atletas de cada bando en un juego mixto.jpg
5 Omar entrega el primer punto al equipo rojo.jpg
6 Dana es quien defiende la portería.jpg
7 Estephanie realiza buenos movimientos con el balón.jpg
8 El Charro Negro vuelve a burlar a los azules y entrega segundo punto rojo.jpg
9 Andrés trata de lanzar un fuerte ataque pero no logra anotar.jpg
10 Estephanie también realiza tiros pero no logra anotar.jpg
11 Tzasna entra a la arena para darle batalla a Bobe.jpg
12 Rojos se llevan el primer set con grandes anotaciones de Black Charro.jpg
13 En el segundo set los azules se recuperan y Andrés anota.jpg
14 Fogel también entra al juego y entrega punto a su equipo.jpg
15 Los azules le dan la vuelta al juego y ganan los exapoints.jpg
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17 Famosos no quieren perder el territorio.jpg
18 Contendientes vienen con mejor ánimo para llevarse el espacio con privilegios.jpg
19 Andrés vuelve a portar la Golden One.jpg
20 Josué abre el Circuito Dorado.jpg
21 Es Pato quien entrega el primer punto para Contendientes.jpg
22 Bobe y Valeria se enfrentan en la segunda carrera.jpg
23 Roberta se encuentra feliz al dar el segundo punto azul.jpg
24 Yahel quiere vencer a Fogel en la tercera carrera.jpg
25 Pájaro de Fuego entrega el primer punto rojo.jpg
26 Los tiros se le dan muy bien a Dana y entrega un punto más a su equipo.jpg
27 Omar se reivindica y el marcador se coloca 5 a 6.jpg
28 Más adelante es Dana quien entrega el Match Point azul.jpg
29 El Dragón Rojo quiere evitar la victoria azul.jpg
30 Pero es Velociraptor quien entrega el punto definitivo de la victoria azul.jpg
1 Los atletas llegan a la Exa-Arena.jpg
2 Hay 5 mil exapoints en juego.jpg
3 Azules y Rojos están listos para jugar handball y salir para ganar.jpg
4 A la arena entran 3 atletas de cada bando en un juego mixto.jpg
5 Omar entrega el primer punto al equipo rojo.jpg
6 Dana es quien defiende la portería.jpg
7 Estephanie realiza buenos movimientos con el balón.jpg
8 El Charro Negro vuelve a burlar a los azules y entrega segundo punto rojo.jpg
9 Andrés trata de lanzar un fuerte ataque pero no logra anotar.jpg
10 Estephanie también realiza tiros pero no logra anotar.jpg
11 Tzasna entra a la arena para darle batalla a Bobe.jpg
12 Rojos se llevan el primer set con grandes anotaciones de Black Charro.jpg
13 En el segundo set los azules se recuperan y Andrés anota.jpg
14 Fogel también entra al juego y entrega punto a su equipo.jpg
15 Los azules le dan la vuelta al juego y ganan los exapoints.jpg
16 La Máxima Autoridad anuncia la batalla por la Villa 360 del Exatlón.jpg
17 Famosos no quieren perder el territorio.jpg
18 Contendientes vienen con mejor ánimo para llevarse el espacio con privilegios.jpg
19 Andrés vuelve a portar la Golden One.jpg
20 Josué abre el Circuito Dorado.jpg
21 Es Pato quien entrega el primer punto para Contendientes.jpg
22 Bobe y Valeria se enfrentan en la segunda carrera.jpg
23 Roberta se encuentra feliz al dar el segundo punto azul.jpg
24 Yahel quiere vencer a Fogel en la tercera carrera.jpg
25 Pájaro de Fuego entrega el primer punto rojo.jpg
26 Los tiros se le dan muy bien a Dana y entrega un punto más a su equipo.jpg
27 Omar se reivindica y el marcador se coloca 5 a 6.jpg
28 Más adelante es Dana quien entrega el Match Point azul.jpg
29 El Dragón Rojo quiere evitar la victoria azul.jpg
30 Pero es Velociraptor quien entrega el punto definitivo de la victoria azul.jpg

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