El romance entre la cantante argentina Cazzu y el mexicano Christian Nodal ha sido uno de los más comentados en el mundo del espectáculo. Sin embargo, en los últimos días, una serie de publicaciones realizadas por la intérprete de “Nena Trampa” han desatado los rumores de una posible separación con el padre de su hija.

Es importante destacar que, hasta el momento, ninguno de los dos artistas se ha pronunciado al respecto, pero los indicios apuntan a que su relación podría haber llegado a su fin.

Las publicaciones con las que Cazzu confirmaría su separación de Christian Nodal

La primera señal vino a través de una enigmática publicación de Cazzu en Twitter el pasado 15 de mayo. La artista escribió: “Lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”. Si bien el mensaje no era directo, algunos fans interpretaron que se trataba de un indicio de su estado de ánimo tras una posible ruptura.

¿Cazzu y Christian Nodal terminaron?

Días después, Cazzu compartió en Instagram una serie de fotografías que avivaron aún más las especulaciones. En una de las imágenes, se le ve abrazada a un hombre cuya identidad, aunque difícil de distinguir, los internautas lograron identificarlo con el cantante Luck Ra. Este hecho, sumado a la ausencia de comentarios por parte de Nodal, encendió aún más las alarmas.

¿Por qué no tomar una foto bien enfocada? ¿Estará escondiendo algo #Cazzu? Algo me dice que #Nodal byeeeeee ¿o no…? pic.twitter.com/1aoNonVdCl — Carlos A Luna (@Tony_Luna911) May 21, 2024

Otro detalle que no pasó desapercibido fue una publicación anterior de Cazzu en la que compartió una foto con su hija y escribió: “Que me saquen todo menos vos”. Muchos interpretaron este mensaje como una indirecta hacia Nodal, insinuando que él ya no formaba parte de su vida.

¿El silencio confirma la separación de Cazzu y Christian Nodal?

A pesar de las evidencias, ambos artistas han guardado silencio sobre su situación sentimental. No obstante, este mutismo alimenta aún más las especulaciones y deja a sus seguidores a la espera de una confirmación oficial. Lo único cierto es que las publicaciones de Cazzu han puesto en tela de juicio la estabilidad de su relación con Christian Nodal.

