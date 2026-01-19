inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | “Gana el que más se cuida”: Dana revela su cambio de mentalidad y fortaleza para continuar en la novena temporada

Dana habla de su evolución dentro de Exatlón México y deja en claro que Exatlón México es una competencia que los pone al límite en todo momento.

Dana, del Equipo Azul, confesó que al inicio de Exatlón México tenía miedo de recorrer los circuitos y de sus pisadas, pero aseguró que con el paso de los días se ha sentido mejor, entendiendo que en esta aventura gana quien más se cuida y nunca deja de entrenar.

