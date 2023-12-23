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FOTOS | Las postales de la Serie por la Navidad I de Exatlón México

Las emociones se llevaron al límite en el arranque de la Serie por la Navidad de Exatlón México, donde rojos y azules dieron el máximo por el anhelado premio.

Por: Daniel Menes

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