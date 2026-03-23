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Exatlón México | Mejores Momentos | Victoria clave: Azules se fortalecen en momento decisivo

Los Azules logran una victoria importante en Exatlón México y el ánimo cambia rumbo a la recta final.

Los Azules iniciaron la semana con una victoria emotiva en Exatlón México. Alexis destacó la importancia del triunfo, mientras Evelyn subrayó la necesidad de mantenerse unidos. Por su parte, Mono aseguró que compite con calma, sin presión del público, enfocándose en su propio rendimiento dentro de la competencia.

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