Paulette confiesa su frustración tras perder la medalla ante Jazmín en Exatlón México
Paulette admite su frustración tras perder la medalla frente a Jazmín en Exatlón México.
En Exatlón México, Paulette confesó que esperaba sentir mayor respaldo del equipo tras disputar la final de la Medalla Femenil frente a Jazmín. La atleta reconoció que competir contra una compañera genera emociones distintas, ya que la exigencia aumenta y el apoyo del grupo puede marcar la diferencia en momentos clave de la competencia.