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Paulette confiesa su frustración tras perder la medalla ante Jazmín en Exatlón México

Paulette admite su frustración tras perder la medalla frente a Jazmín en Exatlón México.

Por: Redacción Azteca UNO

En Exatlón México, Paulette confesó que esperaba sentir mayor respaldo del equipo tras disputar la final de la Medalla Femenil frente a Jazmín. La atleta reconoció que competir contra una compañera genera emociones distintas, ya que la exigencia aumenta y el apoyo del grupo puede marcar la diferencia en momentos clave de la competencia.

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