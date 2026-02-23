VIDEO | Alejandro se despide de Exatlón México y revela su batalla más dura
Alejandro se convirtió en el eliminado de Exatlón México y compartió un mensaje lleno de emoción, aprendizaje y agradecimiento tras más de seis meses de intensa competencia.
Alejandro se despidió de Exatlón México asegurando que fue la aventura que más lo hizo evolucionar. Reconoció que desde la semana 17 enfrentó una dura batalla mental marcada por el encierro y las derrotas. Agradeció a su equipo y al público por el apoyo, afirmando que nunca se rindió y que descubrió que no tiene límites.