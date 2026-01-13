inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México | Avance | El tiempo no perdona: lesión, tensión y una prueba decisiva sacuden a la novena temporada

La competencia entra en su punto más crítico. Una prueba contrarreloj definirá el destino de los atletas, mientras una posible lesión enciende las alertas y un conflicto inesperado rompe la calma en La Villa 360.

Exatlón México vivirá uno de sus episodios más tensos cuando Antonio Rosique anuncie una prueba contrarreloj definitiva, al mismo tiempo que la preocupación crece por una lesión que pone en riesgo a Benyamin y un momento aparentemente cotidiano, durante el desayuno en La Villa 360, termina por detonar un nuevo conflicto entre los atletas.

