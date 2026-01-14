Exatlón México | Avance | La novena temporada se tensa: Rojos frustrados y Azules celebran un premio colosal

El avance de Exatlón México revela un escenario lleno de tensión luego de que Paulette reconociera que los Rojos no están ganando nada, mientras El Equipo Azul celebra un premio colosal, se preparan para su cuarta defensa, la contrarreloj se aproxima y Mati muestra su molestia por la actitud de Humberto en un momento clave de la competencia.

