Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Segunda oportunidad desata conflicto en los Azules y hombres azules en riesgo

El regreso de una atleta con segunda oportunidad enciende la tensión. Rosique advierte riesgo para los hombres azules y un premio que podría cambiar el ánimo.

Exatlón México

El avance de Exatlón México muestra el regreso de Natali con una nueva oportunidad, lo que genera tensión con Alejandro. Antonio Rosique adelantó que el premio próximo ayudará a desconectarse, pero también advirtió que los hombres azules están en riesgo. Las escuadras protagonizan una fuerte discusión verbal que eleva la tensión.

