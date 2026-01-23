inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Rosique enciende las alarmas: Solo los valientes ganan y nadie está a salvo

La presión aumenta, el dominio pesa y la posibilidad de perder a un compañero lo cambia todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.

Videos,
Exatlón México

Por:  Hugo Pantoja

El programa completo de Exatlón México se vivió con máxima intensidad luego de que Antonio Rosique advirtiera que solo los valientes van a ganar, mientras los Rojos confirmaron que hoy están un paso adelante de los Azules, quienes reconocieron que es momento de centrarse y reubicarse para no perder el control.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos