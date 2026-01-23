Exatlón México | Avance | Rosique enciende las alarmas: Solo los valientes ganan y nadie está a salvo
La presión aumenta, el dominio pesa y la posibilidad de perder a un compañero lo cambia todo dentro de la novena temporada de Exatlón México.
El programa completo de Exatlón México se vivió con máxima intensidad luego de que Antonio Rosique advirtiera que solo los valientes van a ganar, mientras los Rojos confirmaron que hoy están un paso adelante de los Azules, quienes reconocieron que es momento de centrarse y reubicarse para no perder el control.