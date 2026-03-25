Exatlón México | Avance | La Villa 360 intensifica la rivalidad entre escuadras y la crisis crece entre mujeres vs. hombres dentro del equipo Azul

El avance de Exatlón México revela un contraste marcado: Leo reconoce el crecimiento de Benyamin, mientras Humberto destaca la solidez del equipo Rojo. En paralelo, la tensión surge en el equipo Azul, donde La Villa 360 provoca una rivalidad interna entre mujeres y hombres que podría influir en el rumbo de la competencia.

