Exatlón México | Avance | Todos en alerta: Arranca la gran final del Draft Varonil y hay preocupación por Ernesto

El avance de Exatlón México adelanta un episodio clave donde arranca la gran final del Draft Varonil, todos los aspirantes buscan su lugar en la próxima temporada y la Batalla por La Villa 360 se convierte en el objetivo principal, mientras Antonio Rosique enciende las alarmas al advertir que Ernesto no se encuentra en óptimas condiciones físicas, elevando la tensión y dejando claro que nada está garantizado en la recta final de la competencia.