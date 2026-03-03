inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

Exatlón México | Avance | Humberto llama a levantar la cara y Mati lanza advertencia rumbo al Token varonil

El Token llega para los varones en Exatlón México. Humberto pide fortaleza, Mati advierte sobre devolver el golpe y El Equipo Azul celebra sus “vacaciones”.

Rosique anunció la llegada del Token para los varones y la intensidad se encendió; Humberto reconoció que perder no debe derrumbarlos y llamó a dar la cara en alto, mientras Mati advirtió que cuando la vida golpea hay que esperar el momento para regresar el golpe; del otro lado, Evelyn celebró las vacaciones del Azul.

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos