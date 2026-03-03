Exatlón México | Avance | Humberto llama a levantar la cara y Mati lanza advertencia rumbo al Token varonil
El Token llega para los varones en Exatlón México. Humberto pide fortaleza, Mati advierte sobre devolver el golpe y El Equipo Azul celebra sus “vacaciones”.
Rosique anunció la llegada del Token para los varones y la intensidad se encendió; Humberto reconoció que perder no debe derrumbarlos y llamó a dar la cara en alto, mientras Mati advirtió que cuando la vida golpea hay que esperar el momento para regresar el golpe; del otro lado, Evelyn celebró las vacaciones del Azul.