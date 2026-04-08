Exatlón México | Avance | Karol teme la Supervivencia, tensión entre Leo y Katia y llega premio esperado
La tensión aumenta con la Supervivencia, un premio esperado y un fuerte enfrentamiento dentro de Exatlón México.
En Exatlón México Karol se preocupa por La Supervivencia, mientras Benyamin reconoce que su posible salida impactaría emocionalmente al equipo. Antonio Rosique anuncia la llegada de uno de los premios más esperados de la temporada, en medio de un momento de tensión que surge entre Leo y Katia.