Exatlón México 2024
Exatlón México | Avance | Final de fotografía sacude Exatlón México: Rojos despiertan y atacan La Villa 360

Rojos despiertan, Azules resisten y un tiro revisado por Rosique define el destino de La Villa 360 dentro de la novena temporada de Exatlón México

La novena temporada de Exatlón México entra en uno de sus momentos más tensos luego de que El Equipo Rojo celebrara la medalla varonil y recuperara confianza para desafiar a los azules, quienes, aunque tranquilos tras ganar La Batalla Colosal, saben que un exceso de confianza puede costarles caro en su tercera defensa de La Villa 360, en un duelo tan cerrado que obligó a Rosique a revisar el tiro final para definir al ganador del punto.

