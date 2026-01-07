Exatlón México | Avance | Final de fotografía sacude Exatlón México: Rojos despiertan y atacan La Villa 360

La novena temporada de Exatlón México entra en uno de sus momentos más tensos luego de que El Equipo Rojo celebrara la medalla varonil y recuperara confianza para desafiar a los azules, quienes, aunque tranquilos tras ganar La Batalla Colosal, saben que un exceso de confianza puede costarles caro en su tercera defensa de La Villa 360, en un duelo tan cerrado que obligó a Rosique a revisar el tiro final para definir al ganador del punto.