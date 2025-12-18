Exatlón México: ¿Quiénes ganan hoy jueves 18 de diciembre la Villa 360?

Aquí te diremos quiénes ganan hoy jueves 18 de diciembre la Villa 360 en Exatlón México . El reality show está viviendo su semana número 12 de competencia, sin embargo, los Azules quieren recuperar la Casa con Lujos, la cual les fue arrebatada el pasado lunes. Recordemos que, este inmueble es uno de los mejores premios, puesto que, quien la posee, tiene acceso a las comodidades, comida y sobre todo, el descanso óptimo que necesitan para competir.

¿Quién ganará hoy jueves la Villa 360 en Exatlón México?

Los atletas Rojos buscarán defender la Villa 360 este jueves 18 de diciembre, dicho inmueble es uno de los más peleados, y como ha dicho Adrián Leo, es de suma importancia tener en su poder esta casa para Navidad, ya que es cómoda, acogedora y sobre todo, cuenta con la comida necesaria para que puedan competir los complicados circuitos. Recuerda que, para saber el resultado, deberás sintonizar Exatlón México en punto de las 19:00 horas a través de Azteca Uno.

Así fue la impactante caída de Ernesto Cázares

En el programa del miércoles 17 de diciembre, los Azules se llevaron un susto terrible, y es que durante un circuito quien salió volando fue Ernesto Cázares , quien ante cámara pasó volando, y en la siguiente toma se vio cómo fue cargado por sus compañeros, pero fue la misma Máxima Autoridad quien dijo que todo quedó en un susto, y que podrá seguir en competencia.

Jair Cervantes se lleva los halagos de los Rojos

Los Rojos pudieron hacerse con los premios del Juego de los Enigmas, donde algunos dijeron que, la suerte les había llegado gracias a que Jair Cervantes habría entrado como refuerzo de lujo, sin embargo, quien se mostró bastante contento por haberse impuesto a los Celestes, es Mario Mono Osuna, quien festejó como Evelyn Guijarro en los relevos, eso sí, el exjugador de la Liga MX, dijo que fue con mucho respeto.

Angry Bird dijo que, el único pero que tiene en su llegada a Exatlón México, es el tiro final, pero confía mucho en que conforme pase el tiempo se podrá acoplar; a eso le añadió que siente que los Rojos están unidos, e incluso Mono Osuna le aconsejó que se debe adaptarse porque llegar como refuerzo es más complicado y más con 12 semanas transcurridas.

