Exatlón México | Batalla Colosal | “Perseguir o ser perseguido”: Rosique anuncia reto explosivo que enciende a todos
La semana 21 de Exatlón México se enciende con una dinámica completamente diferente: Antonio Rosique anuncia una intensa guerra de donde los atletas deberán elegir entre atacar o sobrevivir.
Antonio Rosique recibió a los atletas de Exatlón México con un mensaje claro: Jugar no es un lujo, es una necesidad. En la semana 21, los atletas se enfrentarán a un circuito que los llevara a una guerra de paintball donde deberán perseguir o escapar, atacar o resistir, en una batalla llena de adrenalina y estrategia.