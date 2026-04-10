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Exatlón México | Batalla por El Carro | ¡Dos autos en juego! Rosique enciende La Batalla Motorizada

La Batalla Motorizada llega a Exatlón México con dos autos en juego y máxima tensión.

Por: Hugo Pantoja

Rosique recibe a los atletas destacando que la innovación marca la diferencia en la competencia y reconoce el esfuerzo de los 12 participantes que alcanzaron la semana 28. La tensión aumenta con el anuncio de la Batalla Motorizada, donde dos automóviles nuevos estarán en juego, elevando el nivel de exigencia en Exatlón México.

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