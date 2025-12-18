Exatlón México | Batalla por La Medalla | Batalla por la medalla: la pista define a las protagonistas de la semana
Una medalla, doce competidoras y una noche decisiva que puede cambiar el rumbo de la temporada.
La Batalla por la Medalla en Exatlón México reunió a doce mujeres con la oportunidad de marcar su nombre en la historia de la novena temporada, mientras El Equipo Rojo se mantuvo concentrado sabiendo que la victoria es necesaria y El Equipo Azul, con ánimo elevado, buscó extender su racha.