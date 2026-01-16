inklusion logo Sitio accesible
Exatlón México 2024
Exatlón México | Batalla por la Supervivencia | Rosique lanza dura advertencia en Exatlón México: “La crisis premia al que se adapta primero”

Antonio Rosique fue contundente al recordar que en Exatlón México las crisis no se discuten, se enfrentan… y los rojos lo saben.

Exatlón México

Antonio Rosique dio la bienvenida a los atletas de Exatlón México con un mensaje directo y sin rodeos, advirtiendo que en momentos de crisis el objetivo no es tener la razón, sino neutralizar las fallas, ya que la crisis siempre premia al que se adapta primero; tras una semana complicada, los Rojos saben que deben darlo todo si no quieren perder a un integrante más de su equipo, aunque la gran remontada del Equipo Azul terminó por bajarles el ánimo en un momento clave de la competencia.

