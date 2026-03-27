Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Rosique lanza advertencia en la semana 26: Una mala ventaja puede costar la eliminación
La Serie por la Supervivencia inicia con una advertencia que aumenta la presión en todos los varones de la novena temporada.
La semana 26 de Exatlón México arranca con la Serie por la Supervivencia, donde cada derrota puede poner a un atleta en riesgo de eliminación. Rosique advirtió que no siempre gana quien tiene más ventaja, sino quien sabe aprovecharla, elevando la presión en una etapa decisiva rumbo al duelo del domingo.