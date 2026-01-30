Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | “Todas están en riesgo”: La advertencia de Rosique que sacude la semana 18
Rosique recibe a los equipos con un mensaje contundente: mejorar solo un uno por ciento puede marcar la diferencia en la semana más tensa de Exatlón México.
Durante el arranque de la semana 18, Antonio Rosique advirtió a los equipos que mejorar apenas un uno por ciento puede ser clave para elevar el nivel competitivo, anunciando además que todas las mujeres están en riesgo en la contienda por la supervivencia, en una temporada que él mismo reconoció como la más intensa y rival del reality deportivo.