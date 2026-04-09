Exatlón México | Batalla por La Supervivencia | Ambo equipos llegan bajo presión a la Supervivencia 3 y todo puede cambiar
La estrategia y la presión marcan la antesala de la Supervivencia 3 dentro de la semana 28 de Exatlón México.
La tensión aumenta rumbo a La Supervivencia 3 en Exatlón México. Las escuadras reciben una advertencia clave sobre la importancia de aplicar estrategias que realmente incomoden al rival. Con el riesgo latente para una de sus compañeras, ambos equipos prometen darlo todo para mantenerse con vida en la competencia.