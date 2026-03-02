Exatlón México | Batalla por La Ventaja | “Mantenerse en la cima”: El mensaje de Rosique que encendió la competencia en la semana 23

En el día 155 de Exatlón México, correspondiente a la semana 23 de temporada regular, Antonio Rosique lanzó un mensaje claro: el alto rendimiento no es llegar a la cima, sino mantenerse en ella; sus palabras pusieron en alerta a los atletas al anunciar que estaría en disputa una ventaja capaz de cambiar el rumbo de la novena temporada.

