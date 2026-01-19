Exatlón México | Batalla por la Ventaja | Medallas usadas y nueva contienda: Rosique marca el inicio de la segunda mitad de la novena temporada

Antonio Rosique motivó a los atletas de Exatlón México tras la reciente eliminación de un integrante del Equipo Rojo, señalando que el uso de medallas transferibles confirma que cada presea vale más que nunca, recordando además que la noche de Adrián fue un enfrentamiento histórico de 15 carreras y advirtiendo que la competencia entra oficialmente en su segunda mitad, donde el nivel de exigencia aumenta y ahora las mujeres quedan en riesgo.