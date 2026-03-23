Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Rosique enciende las alertas: Todos los hombres quedan en riesgo en la semana 26
La semana 26 marca un giro decisivo en Exatlón México con una ventaja que podría cambiar el rumbo de la competencia.
La semana 26 de Exatlón México inicia con alta tensión luego de que Antonio Rosique anunciara una ventaja decisiva rumbo a la recta final. Con 14 atletas en competencia, se confirmó que todos los hombres estarán en riesgo de eliminación, elevando la intensidad estratégica en una etapa clave del reality deportivo.