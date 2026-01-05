Exatlón México | Batalla por La Ventaja | Mujeres en riesgo y refuerzo de experiencia en El Equipo Rojo

Exatlón México entra en una etapa decisiva con el día 99 de competencia, donde, como advirtió Antonio Rosique, cambiar el plan puede cambiar los resultados, dando inicio a una semana 15 marcada por mujeres en riesgo y la esperada Batalla por La Ventaja. A este escenario se suma la llegada de un refuerzo de categoría al equipo rojo: Adrián, atleta con experiencia que formó parte de la tercera temporada, lo que eleva la exigencia competitiva y obliga a ambos equipos a ajustar su estrategia ante un panorama que podría modificar el rumbo de la temporada regular.