Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | La semana 21 llega un refuerzo que lo cambia todo y Rosique lanza fuerte advertencia

Rosique recibe a las escuadras en la semana 21 con un mensaje contundente: Ya no se trata de entrenar más, sino mejor. Además, anuncia refuerzo y una segunda oportunidad para Natali.

Exatlón México

Por: Hugo Pantoja

En la semana 21 de Exatlón México, Antonio Rosique recordó que ya no se trata de entrenar más, sino mejor, en la lucha por La Villa 360. La Máxima Autoridad advirtió que cada número cuenta y anunció un refuerzo tras la lesión de Dana Castro, confirmando que quien llegue tendrá una segunda oportunidad rumbo a la final.

