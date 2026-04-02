Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | Duelo clave en la semana 27: Azules defienden mientras Rojos buscan arrebatarla
La lucha por La Villa 360 eleva la intensidad en Exatlón México con un circuito modificado que pondrá todo en juego.
La competencia se intensifica en Exatlón México cuando Antonio Rosique anuncia una contienda clave por La Villa 360. En un circuito modificado, los Azules buscan defender su territorio mientras los Rojos intentan conquistarlo en un enfrentamiento determinante.