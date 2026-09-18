Exatlón México | Batalla por La Villa 360 | La Villa 360 en juego: Rosique revela la ventaja clave que puede cambiar la semana 23
La batalla por La Villa 360 vuelve a encender la competencia en Exatlón México. Azules defienden su territorio y Rojos salen decididos a conquistar la semana 23.
Antonio Rosique encendió la competencia en Exatlón México al advertir que solo ocho puntos separan a los atletas de una ventaja clave en la semana 23. La Villa 360 vuelve a convertirse en el objetivo principal: los Azules buscan defenderla mientras los Rojos atacan.