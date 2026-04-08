¿El equipo Azul es más fuerte sin Koke? Benyamin y Humberto revelan su análisis dentro de Exatlón México
El equipo Azul sorprende con su rendimiento tras la salida de Koke dentro de la novena temporada de Exatlón México.
Durante un entrenamiento en Exatlón México, Benyamin y Humberto analizan el rendimiento de la semana 28. Reconocen que El equipo Azul no bajó su nivel tras la salida de Koke, al contrario, ahora pasan más seguido los circuitos. Ambos coinciden en que no hay que alarmarse, sino enfocarse en la resistencia.