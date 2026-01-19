Explota la tensión entre Karol y Humberto por la limpieza en Exatlón México

La convivencia volvió a generar fricciones en Exatlón México cuando Karol y Humberto protagonizaron un nuevo roce por la limpieza de la sandwichera al momento de preparar alimentos, con Karol pidiéndole que la limpiara y Humberto respondiendo que se trataba de “otro episodio de vivir en familia”, mientras Benyamin aclaró que él terminó usando el utensilio y por eso decidió lavarlo, bajando la intensidad del conflicto.