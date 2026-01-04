Exatlón México | Delo de Eliminación | Semana 14 arranca con drama total: Los rojos enfrentan su batalla más dura
La semana cierra con máxima presión y una advertencia clara: en Exatlón México solo sobrevive quien responde en el momento decisivo.
La tensión alcanza su punto más alto en Exatlón México luego de que Antonio Rosique advirtiera que “solo importa lo que hagas aquí y ahora” previo al Duelo de Eliminación del primer domingo del 2026, donde cinco integrantes del Equipo Rojo deberán competir tras perder los cinco Duelos por la Supervivencia de la semana 14, cada uno con tres vidas en juego, pero con un desenlace inevitable: Solo cuatro continuarán en la competencia y uno tendrá que abandonar definitivamente el sueño de seguir en la novena temporada.