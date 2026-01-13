Exatlón México | Duelo de los Enigmas | Rosique lanza el aviso: El Duelo de los Enigmas trae el último refuerzo de la temporada
Cuando una buena historia comienza, la curiosidad es inevitable. Exatlón México entra en una fase decisiva y Rosique prepara a los atletas para un reto donde cada paso puede cambiar el rumbo de la competencia.
En la Semana 16 de Exatlón México, Antonio Rosique invitó a los atletas a dejar atrás las certezas y salir a descubrir lo que les espera en El Duelo de los Enigmas, una prueba cargada de expectativa que marcará la llegada del último refuerzo de la temporada y podría alterar por completo el equilibrio entre los equipos.