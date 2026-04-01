uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El Otro Lado de Los Realities | Chicken, Diana y Chacorta revelan el chismecito tras el triunfo Azul en LA Villa 360

El Equipo Azul conquista La Villa 360 y el debate estalla en vivo con Chicken, Diana y Chacorta en el podcast más comentado de Exatlón México.

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos

EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/regional-news/envivo
  • https://live.adn40.mx/
  • https://www.tvazteca.com/mundo-sorprendente-tv/envivo
  • https://www.tvazteca.com/vida-plena-tv/envivo
  • Regional News
  • adn40
  • Mundo Sorprendente TV
  • Vida Plena TV
  • TV Azteca Internacional
Programación de TV Azteca En Vivo