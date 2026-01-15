El Otro Lado de Los Realities |Emilio, Alejandro y Katia bajo la lupa: Diana y Chicken lo analizan todo
Las cámaras no se apagan cuando termina la competencia. En El otro lado de los Realities, Diana y Chicken analizan los momentos más tensos, los roces entre atletas y las actitudes que están marcando el rumbo de Exatlón México.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!