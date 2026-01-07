inklusion logo Sitio accesible
uno nuevo
Exatlón México 2024
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

El Otro Lado de Los Realities |Josué rompe el silencio y revela la verdad sobre su lesión tras salir de Exatlón México

Josué llega a El Otro Lado de los Realities para contar, sin filtros, cómo una lesión lo obligó a abandonar Exatlón México y enfrentar una próxima operación.

Videos,
Exatlón México

No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:30 a 7:30 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!

Tags relacionados
Exatlón México Exatlón 2026

Videos