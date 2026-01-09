El Otro Lado de Los Realities | Exatlón México: revelaciones, polémica y confesiones
El otro lado de los Realities inició una nueva emisión dedicada a Exatlón México, donde comenzaron a salir a la luz comentarios, tensiones y detalles que no se ven durante las competencias.
No te pierdas este espacio lleno de análisis, polémica y momentos exclusivos de Exatlón México, en vivo de lunes a viernes de 6:00 a 7:00 p.m. a través del sitio web oficial de Azteca UNO. ¡Conéctate y vive el reality desde otra perspectiva!