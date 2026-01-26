José rompe el silencio tras ser eliminado de Exatlón México: “Lo di todo y tenía que ser un Azul”

José hablo de su eliminación de Exatlón México en la semana 17 con un mensaje honesto y emotivo dirigido a los fans, donde aseguró que su paso por la competencia fue intenso, inolvidable y lleno de aprendizajes. El atleta recordó que llegó a una de las temporadas más exigentes, enfrentándose a leyendas y campeones, demostrando que nada es imposible cuando se lucha con convicción. Destacó que uno de sus momentos más duros fueron las eliminaciones, en especial haber eliminado a cuatro Rojos, y subrayó que tenía que ser un Azul quien lo sacara, pues aseguró que los Rojos no pudieron hacerlo. Agradecido por las amistades que se lleva para siempre, José retomó una frase de Antonio Rosique al afirmar que los campeones usan las derrotas para crecer, cerrando su despedida con fe, gratitud y apoyo total a la familia Azul, convencido de que de ahí saldrá el próximo campeón.