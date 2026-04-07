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Risas en La Barraca Metálica: Equipo Rojo bromea sobre Mono y sus ruidos nocturnos en Exatlón México

El Equipo Rojo vive un momento de risas en La Barraca Metálica durante la convivencia nocturna en Exatlón México.

El Equipo Rojo vivió una noche llena de risas en la Barraca Metálica de Exatlón México, donde las atletas bromearon sobre situaciones de convivencia con Mono. Entre comentarios divertidos, los participantes destacaron la importancia de mantener el buen ánimo pese a las dificultades, valorando el espacio disponible para descansar mejor rumbo a las próximas competencias.

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