La salida de Jair preocupa al Equipo Azul: ¿Ventaja directa para los rojos en Exatlón México?

El Equipo Azul reconoció que la salida de Jair podría convertirse en un problema estratégico dentro de Exatlón México, ya que su ausencia podría fortalecer al equipo rojo en los próximos enfrentamientos. Alexis fue claro al señalar que Jair representaba un “punto seguro”, una ventaja constante que daba estabilidad a su escuadra en los circuitos, por lo que ahora el panorama cambia por completo. Ante este nuevo escenario, El Equipo Azul se cuestiona qué ocurrirá a partir de ahora y cómo deberán reajustar su estrategia para mantenerse competitivos frente a unos rojos que podrían capitalizar esta baja.