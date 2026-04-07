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Alexis lanza indirecta a Humberto y revela cómo las discusiones benefician al Equipo Azul en Exatlón México

Alexis asegura que las discusiones en el equipo rival podrían beneficiar la estrategia Azul dentro de Exatlón México.

En Exatlón México, Alexis habló sobre la competencia frente a Humberto, señalando que las tensiones dentro del equipo rival podrían jugar a favor del Equipo Azul. El atleta considera que las discusiones entre competidores provocan que se desconcentren, enfocándose más en los conflictos que en el rendimiento dentro del circuito.

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