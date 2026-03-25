La derrota duele en Exatlón México: Azules reconocen el impacto del premio colosal en su ánimo
El Equipo Azul reconoce cómo el concierto colosal pudo cambiar su motivación en Exatlón México.
El Equipo Azul expresó su tristeza en Exatlón México tras no conseguir el concierto colosal. Alexis admitió que, aunque no conocía al DJ, el premio representaba una motivación importante, mientras Evelyn destacó que estas experiencias ayudan a mejorar el ánimo y la concentración, elementos clave para mantener el rendimiento competitivo.