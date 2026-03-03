Exatlón México | Mejores Momentos | Jazmín da la cara, Natali lanza advertencia y Koke enciende la contienda en Exatlón México
La intensidad aumenta en Exatlón México: Jazmín reconoce su esfuerzo, Natali deja clara su postura y Koke advierte que si se va, será peleando hasta el final.
Jazmín aseguró que dio lo mejor, mientras Natali afirmó que quien gana disfruta el momento y Evelyn destacó lo esencial que es quedarse con esa ventaja. Koke, por su parte, reconoció el crecimiento del talento en la contienda y advirtió que, si le toca irse, lo hará peleando hasta el final.