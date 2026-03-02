Exatlón México | Benyamin advierte: La salida de Ella puede hacer más fuerte a Humberto en Exatlón México
Benyamin advierte que los Azules podrían intentar afectar emocionalmente a Humberto, pero también asegura que de esta situación puede surgir una versión más fuerte del competidor dentro de Exatlón México.
Benyamin reconoció que el equipo se siente ahora más compacto, aunque dejó claro que será necesario hacer cambios estratégicos tras la salida de Ella; admitió que la eliminación golpeó fuerte a Humberto y advirtió que los Azules podrían intentar usar esa situación para afectarlo emocionalmente.