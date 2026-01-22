“No dejo que nadie me pisotee”: El regreso de Ernesto y el mensaje de Kate en la novena temporada de Exatlón México
Ernesto vuelve a Exatlón México tras varios días fuera de la competencia y su regreso no pasa desapercibido dentro del equipo.
Ernesto regresó a Exatlón México luego de permanecer varios días fuera de la competencia por trámites necesarios para continuar en la novena temporada, siendo recibido con entusiasmo por su equipo, mientras que Kate aprovechó el momento para hablar sobre su carácter fuerte y dejar claro que no permite que nadie la pisotee dentro de la contienda.